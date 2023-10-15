«Отец-холодец»: Муцениеце пожаловалась, что не может дозвониться до детей, когда они у Прилучного

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась поклонникам, что ее бывший муж Павел Прилучный, забирая детей к себе, «отрубает» им связь с мамой.

«Ребята, я так скучаю по детям! Это какой-то кошмар… – призналась звезда в своем YouTube-блоге «Честные будни». – Я, короче, не буду больше отдавать их на полтора месяца. Я поняла, что мне такой график не годится. Правда, это прям тяжело».

«Я полтора месяца их не вижу, а еще прикол в том, что отец у них все-таки холодец, я вам скажу. Просто они так редко на связи, то у них денег нет на телефоне, то интернет им не подключат, то у них телефоны забирают, дают планшеты. Ну короче, это просто *** (пятая точка, - Прим. авт.) – с ними тяжело выйти на связь, когда отец их забирает».

«Как будто специально все это делается, чтобы я переживала, нервничала. Но надеюсь, что не специально, а просто стечение обстоятельств. Но мы же знаем: если показалось, то не показалось».