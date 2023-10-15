«И тут выходит она в костюме пингвина»: Тарасов вспомнил, как Бузова опозорила его перед командой

Футболист Дмитрий Тарасов вспомнил забавную историю про свою бывшую жену Ольгу Бузову. Однажды во время их брака телеведущая опозорила спортсмена, нарядившись в костюм пингвина.

«Мы были на сборах с командой «Локомотив» лет восемь назад… Прилетаем со сборов чартером в аэропорт «Внуково-3», там есть вип-терминал. Оля мне звонит: «Я тебя встречу». Я говорю: «Да, конечно». Скинул номера машины, ее туда запустили. И она мне решила сделать сюрприз», - рассказал Тарасов в YouTube-шоу «Тайная комната». «Я иду, сзади команда, я тут как бы авторитет набираю в «Локомотиве»… И тут из «Рендж Ровера» выходит она в костюме пингвина – хотела мне сделать сюрприз – и идет ко мне вот так (вперевалочку, - Прим. авт.). Она не попала в мое настроение вообще. Не, это офигенно, но мы тогда очень сильно поругались».

Уже в машине пара устроила скандал, Тарасов заставил жену прямо на ходу выбросить костюм пингвина, а Бузова заявила, что он ничего не понимает. По словам спортсмена, ему в тот вечер было страшно за свой авторитет в команде. Но на следующий день про «птичку» на тренировке вспомнил только один человек.

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Еще до того, как рассказать эту историю, Дмитрий посмотрел в камеру и заранее извинился перед Ольгой, выразив ей респект за тот поступок. Он отметил, что пингвин был одним из смайликов, которыми они делились в личной переписке в период романтических отношений.