«Выжить ради них»: Мадонна вышла на сцену после госпитализации и рассказала, кто спас ее жизнь

В июне 2023 года у певицы Мадонны сорвалось начало грандиозного мирового тура. 64-летнюю артистку доставили в больницу с серьезной бактериальной инфекцией, которая угрожала ее жизни. Врачи поставили поп-звезду на ноги, и вот, 14 октября, после долгого восстановления, она вышла на сцену в Лондоне, начав все-таки запланированное турне.

Мадонна рассказала со сцены, что практически умерла в период болезни, и поделилась, благодаря кому смогла выкарабкаться.

«Я не думала, что смогу сделать это (выздороветь, — Прим. авт.). Я не запомнила пять дней из своей жизни — или смерти. Я действительно не знала, где я была», — цитирует певицу музыкальное издание Billboard. «Но мои дети были там — именно мои дети спасают меня каждый раз. Я должна быть рядом со своими детьми, я должна выжить ради них».

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Кстати, согласно расписанию Celebration Tour на сайте Мадонны, в октябре она должна дать четыре концерта подряд на одном и том же стадионе в Лондоне, затем поедет в Бельгию, Данию, Швецию, Испанию, Португалию, Францию и так далее. В каждом городе у звезды намечено по два-четыре стадионных шоу – на износ работает артистка.