«Непродуманный шаг»: отец Агутина высказался о переезде Пугачевой в Израиль

Отец Леонида Агутина Леонид Петрович знает о характере Аллы Пугачевой не понаслышке. 88-летний музыкант пару лет работал с народной артисткой в одном музыкальном ансамбле «Веселые ребята».

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И он понять не может, как Алла Борисовна смогла оказаться сейчас в Израиле вместе с маленькими детьми в такое неспокойное время. Музыкант считает, что этот поступок не особо поддается логике, он явно не обдуман певицей.

«Почему-то ее дернуло туда уехать, я не знаю. Хотя она ведь умная баба! Я это знаю, два года работали вместе. И именно тогда понял, что с мозгами у нее все замечательно. Так что даже странно, что она сделала такой непродуманный шаг» - сказал Николай Петрович на гала-ужине премии «Виктория».

Папа Агутина не скрыл, что переживает за Пугачеву и даже ночами думает о ее судьбе.

Отметим, что муж Аллы Пугачевой Максим Галкин* ранее сообщил поклонникам, что не собирается со своей семьей сбегать из Израиля. Они решили остаться в стране во время палестино-израильского конфликта.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.