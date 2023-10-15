Спортивные и соблазнительные: Юлия Королева вслед за Валей Карнавал вышла в прозрачном цветном платье

Недавно 27-летняя блогер Юлия Королева устроила жаркую фотосессию в прозрачном платье от российского бренда. Примечательно, что чуть раньше в точно таком же наряде позировала ее коллега Валя Карнавал.

Обе знаменитости опубликовали кадры в платье на своих страницах в социальных сетях.

21-летняя Карнавал уже презентовала платье с градиентом, которое стоит 32 тысячи 500 рублей.

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К слову, поклонники Вали Карнавал и Юлии Королевой решают, на какой звезде эта вещь сидит лучше.