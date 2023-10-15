Спортивные и соблазнительные: Юлия Королева вслед за Валей Карнавал вышла в прозрачном цветном платье

Недавно 27-летняя блогер Юлия Королева устроила жаркую фотосессию в прозрачном платье от российского бренда. Примечательно, что чуть раньше в точно таком же наряде позировала ее коллега Валя Карнавал.
Обе знаменитости опубликовали кадры в платье на своих страницах в социальных сетях.
21-летняя Карнавал уже презентовала платье с градиентом, которое стоит 32 тысячи 500 рублей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
К слову, поклонники Вали Карнавал и Юлии Королевой решают, на какой звезде эта вещь сидит лучше.
Валя Карнавал и Юлия Королева в одинаковых платьях. Фото: соцсети
Напомним, обе блогерши не так давно расстались со своими возлюбленными. Юлия Королева разводится с рэпером Гуфом. А Валя Карнавал перестала встречаться с блогером Сашей Стоуном.