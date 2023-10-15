Стартовали новогодние съемки: Алсу в элегантном комбинезоне с эффектом стройности козырнула фигурой

На видео Алсу красовалась в черном комбинезоне. Наряд с акцентом на талии, пуговицами и расклешенными брюками подчеркнул ее достоинства и скрыл недостатки. Певица сделала укладку с легкими локонами и макияж с нюдовой помадой. Туфли в тон дополняли ее монохромный лук.

«За хлебом», – заявила она.

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