Стартовали новогодние съемки: Алсу в элегантном комбинезоне с эффектом стройности козырнула фигурой

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Поклонники порой поражаются тому, как молодо выглядит певица в свои 40 лет. Она даже после рождения троих детей смогла сохранить стройную фигуру. А в последние два года артистка часто экспериментирует с образами. 14 октября она поделилась новыми кадрами.
На видео Алсу красовалась в черном комбинезоне. Наряд с акцентом на талии, пуговицами и расклешенными брюками подчеркнул ее достоинства и скрыл недостатки. Певица сделала укладку с легкими локонами и макияж с нюдовой помадой. Туфли в тон дополняли ее монохромный лук.
«За хлебом», – заявила она.
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Позже Алсу в похожем образе, но с открытыми плечами и бантом-цветком на талии уже позировала среди декораций. Она сообщила, что приступила к новогодним съемкам.
Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она стала еще более красивой. «Лик восточный богини», «Безупречный вкус», «Какая шикарная», «Фигура восхищает», «Алсу, вы просто не даете всем спать! Так хороши», — стали писать в Сети.