Валя Карнавал в кардигане засветила свои манкие прелести: упругие «мячики» выглянули из декольте

Валя Карнавал уже больше пяти лет строит карьеру. Она стала знаменитой, когда еще училась в школе. Теперь блогерша ездит на дорогом автомобиле. Она стала давать концерты и участвовать в телевизионных шоу. В 21 год у нее есть своя армия поклонников. А после расставания с женихом она вернулась к привычной жизни и теперь снова красуется на публике в смелых нарядах.
Теперь Валя все чаще хвастается фигурой, так как сильно похудела. На новых кадрах она устроила танцы и кривляния. Блогерша в ярком кардигане и джинсах с низкой посадкой блеснула своими формами. Она показала плоский живот с пирсингом в пупке и округлую грудь, которая не поместилась в декольте.
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Поклонники были восхищены формами знаменитости. Многие отметили, что за последние месяцы она похорошела. «Вот это живот», «До чего красивая», «Просто слюнки текут», «Кардиган не смог застегнуться», «Мячики у вас при себе», «Хорошенькая, просто куколка», «Милота и обаяние зашкаливают», — стали писать в Сети.