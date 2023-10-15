Валя Карнавал в кардигане засветила свои манкие прелести: упругие «мячики» выглянули из декольте

Теперь Валя все чаще хвастается фигурой, так как сильно похудела. На новых кадрах она устроила танцы и кривляния. Блогерша в ярком кардигане и джинсах с низкой посадкой блеснула своими формами. Она показала плоский живот с пирсингом в пупке и округлую грудь, которая не поместилась в декольте.

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