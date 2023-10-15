Постройневшая Ирина Пегова в мини-платье показала идеальные ножки — в 45 лет вся точеная: народ открыл рты от удивления

Летом Ирина много снималась и путешествовала. А вот 15 октября она отправилась в столичный кинотеатр на премьеру фильма «Страсти по Матвею». Для такого случая актриса выбрала монохромный образ в черном цвете. Она красовалась в мини-платье и колготках в тон. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Ободок и ботинки на толстой подошве дополнили образ.

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