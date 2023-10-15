Постройневшая Ирина Пегова в мини-платье показала идеальные ножки — в 45 лет вся точеная: народ открыл рты от удивления

Ирина Пегова уже давно строит карьеру в кино. Она стала популярной персоной. многие зрители любят ее за роль в сериале «Акушерка». Также блондинка не раз играла с Дмитрием Нагиевым, а также с Сергеем Буруновым. Она даже участвовала в «Ледниковом периоде». Несмотря на пышные формы, она восхищала членов жюри. Но спустя два года звезда постройнела.
Летом Ирина много снималась и путешествовала. А вот 15 октября она отправилась в столичный кинотеатр на премьеру фильма «Страсти по Матвею». Для такого случая актриса выбрала монохромный образ в черном цвете. Она красовалась в мини-платье и колготках в тон. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Ободок и ботинки на толстой подошве дополнили образ.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Премьера в кинотеатре «Художественный» «Страсти по Матвею» до слез…. Поздравляю всех причастных с хорошей работой!» – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка в 45 лет. «Маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины», «Ирина, красавица», «Как вы так похудели?», «Бесподобно выглядите», «Ножки идеальные», «Фигура у вас шикарная», — стали писать в Сети.