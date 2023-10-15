Ида Галич вслед за Настей Ивлеевой козырнула точеной фигурой: в прозрачном платье оголила свои прелести на публике

На этот раз Ида приняла участие в мероприятии Vogue Ball. Она стала членом жюри. Для такого мероприятия телеведущая выбрала откровенный лук. Она щегольнула в прозрачном платье в сетку, продемонстрировав свою точеную фигуру в кружевном нижнем белье. Галич дополнила лук макияжем с акцентом на губы и босоножками на шпильке.

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