Ида Галич вслед за Настей Ивлеевой козырнула точеной фигурой: в прозрачном платье оголила свои прелести на публике

Ида Галич уже много лет строит карьеру. Она стала успешным блогером и телеведущей. Примечательно, что ранее артистка дружила с Настей Ивлеевой, но потом они поругались. Однако в жизни у них складывается словно под копирку. Они обе пережили развод. А недавно Ивлеева феноменально похудела. Вслед за ней сбросила лишние килограммы и Галич.
На этот раз Ида приняла участие в мероприятии Vogue Ball. Она стала членом жюри. Для такого мероприятия телеведущая выбрала откровенный лук. Она щегольнула в прозрачном платье в сетку, продемонстрировав свою точеную фигуру в кружевном нижнем белье. Галич дополнила лук макияжем с акцентом на губы и босоножками на шпильке.
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Ида Галич. Фото: соцсети звезды
Друзья и поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Роскошная, что ни образ — шедевр», «Вот это дивы», «Как вы похорошели», «Фигурка выглядит лучше, чем у Насти. Она перестаралась», «Ох, вот это богиня», «Белье такое эротичное», «Горячая мамасита», — стали писать в Сети.