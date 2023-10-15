Тренд вернулся: Миддлтон в узких джинсах и жакете за семь тысяч рублей отметилась на публике с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она счастлива в браке с принцем Уильямом. Пара растит троих детей: принца Джорджа, принца Луи и принцессу Шарлотту. Обычно многодетная мама носит элегантные платья или классические костюмы. Она редко выбирает облегающие наряды, но следит за трендами. На днях принцесса Уэльская с мужем посетили Национальный спортивный центр в Бакингемшире.
Для такого случая Кэтрин выбрала непривычный, но удобный лук. Она предстала в ультрамариновом жакете Zara за 7 тысяч рублей, белой футболке Ralph Lauren, а также темно-синих джинсах скинни, которые подчеркнули ее точеные ножки. Образ завершили кроссовками любимого бренда Veja. Миддлтон не забыла про золотые сережки EarSass.
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Принц Уильям гармонировал по цветовой гамме с супругой. Он был облачен в темно-синий свитер с воротником поверх светло-голубой рубашки на пуговицах, а также темные брюки и оливковые кроссовки. Пара встретилась с юными спортсменами и их родителями. А также они сыграли в несколько игр с атлетами. Миддлтон попробовала свои силы в голболе — паралимпийский командный вид спорта для слабовидящих.
К слову, ранее она получила траву. На этом мероприятии пальцы принцессы все еще были забинтованы. Однако помощник Кейт рассказал DailyMail, что это была «мера предосторожности», поскольку на мероприятии она занималась спортом.