Тренд вернулся: Миддлтон в узких джинсах и жакете за семь тысяч рублей отметилась на публике с принцем Уильямом

Для такого случая Кэтрин выбрала непривычный, но удобный лук. Она предстала в ультрамариновом жакете Zara за 7 тысяч рублей, белой футболке Ralph Lauren, а также темно-синих джинсах скинни, которые подчеркнули ее точеные ножки. Образ завершили кроссовками любимого бренда Veja. Миддлтон не забыла про золотые сережки EarSass.

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