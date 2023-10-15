Тренд вернулся: Миддлтон в узких джинсах и жакете за семь тысяч рублей отметилась на публике с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принцесса Уэльская захотела сыграть в спортивные игры. При этом на ее руке были замечены бинты.

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она счастлива в браке с принцем Уильямом. Пара растит троих детей: принца Джорджа, принца Луи и принцессу Шарлотту. Обычно многодетная мама носит элегантные платья или классические костюмы. Она редко выбирает облегающие наряды, но следит за трендами. На днях принцесса Уэльская с мужем посетили Национальный спортивный центр в Бакингемшире.

Для такого случая Кэтрин выбрала непривычный, но удобный лук. Она предстала в ультрамариновом жакете Zara за 7 тысяч рублей,  белой футболке Ralph Lauren, а также темно-синих джинсах скинни, которые подчеркнули ее точеные ножки. Образ завершили кроссовками любимого бренда Veja. Миддлтон не забыла про золотые сережки EarSass.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Принц Уильям гармонировал по цветовой гамме с супругой. Он был облачен в темно-синий свитер с воротником поверх светло-голубой рубашки на пуговицах, а также темные брюки и оливковые кроссовки. Пара встретилась с юными спортсменами и их родителями. А также они сыграли в несколько игр с атлетами. Миддлтон попробовала свои силы в голболе — паралимпийский командный вид спорта для слабовидящих.

К слову, ранее она получила траву. На этом мероприятии пальцы принцессы все еще были забинтованы. Однако помощник Кейт рассказал DailyMail, что это была «мера предосторожности», поскольку на мероприятии она занималась спортом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

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