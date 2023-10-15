«Красавчики украли мое сердце»: Мария Кожевникова показала своих повзрослевших сыновей

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Марии Кожевниковой появилась фотография ее повзрослевших мальчиков.
Кожевникова решила честно ответить своим завистникам и хейтерам. Она рассказала, в кого сильно влюблена.
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«СМИ давно приписывали мне разные романы, и я решила наконец-то честно признаться... Да, я влюблена и одновременно в нескольких мужчин! Ну что делать, если невозможно определиться! И еще плюсом: мы все живем под одной крышей!», – написала Кожевникова в своем микроблоге.
Мария Кожевникова имела в виду своих сыновей. Со страшими актриса недавно устроила экскурсию по музею.
Сыновья Марии Кожевниковой. Фото: соцсети
К слову, старшему Ивану сейчас 9 лет, Максиму – 8, Василию – 6. А самый маленький покоритель сердца Кожевниковой родился 25 сентября 2023 года.