«Красавчики украли мое сердце»: Мария Кожевникова показала своих повзрослевших сыновей

Мария Кожевникова. Фото: соцсети 

38-летняя актриса представила главных мужчин в своей жизни.

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Марии Кожевниковой появилась фотография ее повзрослевших мальчиков.

Кожевникова решила честно ответить своим завистникам и хейтерам. Она рассказала, в кого сильно влюблена. 

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«СМИ давно приписывали мне разные романы, и я решила наконец-то честно признаться... Да, я влюблена и одновременно в нескольких мужчин! Ну что делать, если невозможно определиться! И еще плюсом: мы все живем под одной крышей!», – написала Кожевникова в своем микроблоге.

Мария Кожевникова имела в виду своих сыновей. Со страшими актриса недавно устроила экскурсию по музею.

Сыновья Марии Кожевниковой. Фото: соцсети 

К слову, старшему Ивану сейчас 9 лет, Максиму – 8, Василию – 6. А самый маленький покоритель сердца Кожевниковой родился 25 сентября 2023 года.

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