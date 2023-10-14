Клава Кока в крохотном бикини обнажила свои «сдобные» бедра: устроила страсть с бойфрендом на лодке

15 октября пара отметит годовщину — четыре месяца отношений. Они уже успели вместе провести отпуск на море. На этот раз Клава поделилась пикантными кадрами с курорта. Она в мини-бикини прильнула к возлюбленному. Певица обнажила свои мощные бедра. При этом она похвасталась плоским животом. Недавно Кока опровергла слухи о беременности.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».