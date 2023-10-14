Клава Кока в крохотном бикини обнажила свои «сдобные» бедра: устроила страсть с бойфрендом на лодке

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она выпускает новые песни, снимает клипы и дает концерты. Также зачастую певица участвует в телевизионных шоу. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Также артистка всегда одевается женственно, подчеркивая свои достоинства. Но только в этом году с помощью шоу звезда встретила свою любовь — Александра Поверина.
15 октября пара отметит годовщину — четыре месяца отношений. Они уже успели вместе провести отпуск на море. На этот раз Клава поделилась пикантными кадрами с курорта. Она в мини-бикини прильнула к возлюбленному. Певица обнажила свои мощные бедра. При этом она похвасталась плоским животом. Недавно Кока опровергла слухи о беременности.
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Клава Кока и Александр Поверин. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены горячими фото. Многие отметили, что Клава сияет от счастья. «Ох, вот это фигура», «Какие бедра стали аппетитные», «Отношения точно идут на пользу», Что за счастливый человек«, «Сколько кубиков отхватила за раз», «Фигурка просто восхищает», «Ого, прям красота», «Хороши», — стали писать подписчики.