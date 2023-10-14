«Ловила каждый их взгляд»: Муцениеце предстала на пляже в Сочи с детьми Прилучного: у дочки волосы до талии, сын — копия отца

На этот раз Агата почти все лето ездила на съемки и осень начала с работы. Однако в октябре она устроила себе небольшой отдых в Сочи. К ней приехали наследники, которые ранее гостили у Прилучного и его новой жены Зепюр Брутян. В соцсети актриса выложила трогательными кадрами. Она без макияжа любовалась морем. 10-летний Тимофей кидал камушки. А семилетняя Мия кружилась, демонстрируя длинные волосы по пояс.

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