«Ловила каждый их взгляд»: Муцениеце предстала на пляже в Сочи с детьми Прилучного: у дочки волосы до талии, сын — копия отца

Агата Муцениеце больше 10 лет строит карьеру. Она стала популярной персоной благодаря сериалу «Закрытая школа». Также актриса была в браке с Павлом Прилучным. Они казались идеальной парой, но дело дошло до развода. А теперь артистка судится с бывшим мужем, так как он не платит алименты. У экс-супругов двое детей: сын Тимофей и дочка Мия.
На этот раз Агата почти все лето ездила на съемки и осень начала с работы. Однако в октябре она устроила себе небольшой отдых в Сочи. К ней приехали наследники, которые ранее гостили у Прилучного и его новой жены Зепюр Брутян. В соцсети актриса выложила трогательными кадрами. Она без макияжа любовалась морем. 10-летний Тимофей кидал камушки. А семилетняя Мия кружилась, демонстрируя длинные волосы по пояс.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Зарисовка на тему «Мы и море». А вообще наверное стоило так много работать, чтоб провести эти чудесные дни вместе! Никогда еще наверное я так ни ценила каждый момент с этими ребятами, ни ловила каждый их взгляд, каждое «мама», каждое прикосновение, каждый звонкий смех! Нам людям сложно остановится в моменте и просто осознать, как ты счастлив! Сегодня, это получилось!» – написала звезда.
Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что сын растет копией отца. Другие были поражены тому, как выросла Мия. «Этим ребятам очень повезло с мамой!», «Этот совсем юный красавец Прилучный Тимоша. Сама доброта и нежность. Очаровашка, умница и озорница Миюшечка, кисочка, лапочка!», «Тимошка и Миюша самые главные люди в жизни Агаты», — стали писать подписчики.