Когда купальник не по размеру: Виктория Лопырева обнажила свой бюст на улице — «близняшки» тесно прижались друг к другу

На этот раз Лопырева решила устроить себе отдых. Она поселилась в пятизвездочном отеле с сыном. Накануне блондинка поделилась кадром, на котором в леопардовом халате и купальнике алого цвета нежится на улице. Она обнажила свои округлые прелести фигуры. Виктория решила покрасоваться аллее. Алый лифчик оказался не по размеру.

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