Когда купальник не по размеру: Виктория Лопырева обнажила свой бюст на улице — «близняшки» тесно прижались друг к другу

Виктория Лопырева даже спустя годы не перестает восхищать поклонников своей красотой. Бывшая обладательница титула «Мисс Россия» больше трех лет живет в Дубае. Там она растит сына Марка Лео, которого родила от Игоря Булатова. Блондинка часто участвует в фотосессиях, а также ее можно увидеть на вечеринках. Звезда в 40 лет регулярно облачается в женственные наряды.
На этот раз Лопырева решила устроить себе отдых. Она поселилась в пятизвездочном отеле с сыном. Накануне блондинка поделилась кадром, на котором в леопардовом халате и купальнике алого цвета нежится на улице. Она обнажила свои округлые прелести фигуры. Виктория решила покрасоваться аллее. Алый лифчик оказался не по размеру.
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Виктория Лопырева с сыном. Фото: соцсети звезды
«Каникулы! Я даже не задумывалась, что буду так радоваться этому явлению снова. Поздние завтраки с сыном, бои подушками, танцы в ванной и споры «куда идем?»: в бассейн или на пляж», – написала она.
Поклонники были поражены тому, как выглядит Лопырева. Многие осыпали звезду комплиментами. «Какая красотка», «Вот это фигура», «Просто богиня», «Ох, как же хороша», «Декольте прям нараспашку», «Купальник явно большеват», — стали писать в Сети.