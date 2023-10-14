Старшая дочка Валерия Меладзе во второй раз вышла замуж: сыграла свадьбу в Грузии (фото)

Валерий Меладзе давно стал многодетным отцом. Жена Альбина Джанабаева подарила ему сыновей Константина и Луку, а также дочку Агату. А от первого брака у артиста есть еще три взрослые дочки. Он продолжает с ними общаться. Его старшая наследница Инга 14 октября вышла замуж во второй раз. Свадебное торжество состоялось в Грузии.
Избранником невесты стал фотограф Никита Бережной. Они первое время скрывали роман, но полтора года назад наследница Меладзе раскрыла свои новые отношения. Для свадьбы она облачилась в легкое струящееся белое платье в пол с черным поясом, а ее жених — темный костюм. Первыми фото с праздника поделилась средняя дочка Валерия Штаевича — София.
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Инга Меладзе и Никита Бережной. Фото: соцсети
На кадрах видно, что собралось много гостей. Однако осталось тайной, приехал ли сам Меладзе. В последнее время он редко появляется на публике и почти не выступает.
Напомним, что на первой свадьбе Инги собралась вся родня. Это было в 2017 году, когда она стала женой марокканского журналиста Нори Вергизе. Что стало причиной развода неизвестно, но она тяжело переживала это событие. Потом дочка певица встречалась с Денисом Давыдовым, креативным директором студии дизайна N3 Design, но эти отношения были недолгими.