Старшая дочка Валерия Меладзе во второй раз вышла замуж: сыграла свадьбу в Грузии (фото)

Избранником невесты стал фотограф Никита Бережной. Они первое время скрывали роман, но полтора года назад наследница Меладзе раскрыла свои новые отношения. Для свадьбы она облачилась в легкое струящееся белое платье в пол с черным поясом, а ее жених — темный костюм. Первыми фото с праздника поделилась средняя дочка Валерия Штаевича — София.

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