Анна Семенович в бикини сразила народ, сверкнув своими аппетитными округлостями фигуры: вид сзади — «спелый арбуз»

Анна Семенович уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выпускать новые песни и снимать клипы. Но зачастую поклонники удивляются, что артистка до сих пор не замужем. Она в свои 45 лет мечтает о детях. Иногда блондинка говорит о романах, но пока ни один мужчина не стал ее путником жизни. Этой осенью звезда улетела отдыхать в Турцию.
Обычно Анна старается следить за фигурой, но отмечает, что обладает пышными формами, которые всегда привлекают внимание. На пляже певица редко устраивает откровенную фотосессию, но на этот раз не обошлось без горячих фото. Она предстала в черном бикини. Артистка завела камеру над головой, демонстрируя свое пышное декольте и упругие ягодицы.
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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
В руках Анна держала кусочек арбуза. Она нежилась на солнце без косметики. Многие поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. «Уже замуж невтерпеж», «Это так ты вся показалась?», «Классный вид», «Ослепительные арбузы», «Вся в кадр уместилась», «Ну до чего аппетитные формы», — стали писать в Сети.