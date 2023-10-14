Анна Семенович в бикини сразила народ, сверкнув своими аппетитными округлостями фигуры: вид сзади — «спелый арбуз»

Обычно Анна старается следить за фигурой, но отмечает, что обладает пышными формами, которые всегда привлекают внимание. На пляже певица редко устраивает откровенную фотосессию, но на этот раз не обошлось без горячих фото. Она предстала в черном бикини. Артистка завела камеру над головой, демонстрируя свое пышное декольте и упругие ягодицы.

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