Засмущала всех мужчин: Яна Кошкина в шелковом платье блеснула своими округлыми «персиками» на публике

Накануне Кошкина вышла в свет. Она облачилась в шелковый наряд. Актриса решила сделать акцент на смелом декольте. Она оголила свои округлые полушария груди. На красной дорожке брюнетка засмущала мужчин. А Денис Дорохов даже сделал с ней селфи. Яна сначала накинула на плечи косуху, но потом осталась в платье.

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