Засмущала всех мужчин: Яна Кошкина в шелковом платье блеснула своими округлыми «персиками» на публике

Яна Кошкина уже много лет строит карьеру. Она стала не только актрисой, но и телеведущей. Ее часто можно увидеть на экране. Брюнетка обладает эффектной внешностью. Многие поклонники удивляются, что она до сих пор не замужем. В 33 года артистка не перестает следить за фигурой. Она носит соблазнительные наряды не только ради ролей, но и в обычной жизни.
Накануне Кошкина вышла в свет. Она облачилась в шелковый наряд. Актриса решила сделать акцент на смелом декольте. Она оголила свои округлые полушария груди. На красной дорожке брюнетка засмущала мужчин. А Денис Дорохов даже сделал с ней селфи. Яна сначала накинула на плечи косуху, но потом осталась в платье.
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Поклонники были сражены красотой актрисы. Многие осыпали ее комплиментами. «Зеленый абсолютно безупречно вам идет, а здесь еще глаза у вас сияют изумрудом», «Декольте завораживает», «Какая красивая грудь», «Королева», «Ну какое женское обаяние», «Ох, сколько взглядов вы собрали», — стали писать подписчики.
Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды