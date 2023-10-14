Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина поделилась снимком с новорожденной дочкой: уже копна густых волос

9 октября Ольга сообщила, что у нее родилась дочка. Позже она поделилась впечатлениями от партнерских родов. По ее словам, утро началось в 6:20 — у звезды отечественного кино отошли воды. Но она не торопилась ехать в больницу с мужем. Она дождалась более сильных схваток.

«Пробудились, начали собираться. Схваток не было, поэтому мы особо не понимали, что нам делать и куда идти», — поделится звезда «Кухни».

Некоторое время пара гуляла по улицам Буэнос-Айреса, а к 10 утра начались схватки. Тогда они приехали в роддом. Муж Евгений Апанасевич был рядом с возлюбленной. Она отметила, что поддержка супруга ей очень помогла.

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