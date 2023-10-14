Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина поделилась снимком с новорожденной дочкой: уже копна густых волос

Ольга Кузьмина уже давно стала актрисой. Многие ее знают по сериалу «Кухня». Она также озвучила Чебурашку в фильме Дмитрия Дьяченко. Примечательно, что недавно актриса объявила о второй беременности и улетела в Аргентину. Несмотря на слухи, это была запланированная поездка. Более того, роды именно в этой стране стали популярны у россиян, так как там ребенок при рождении сразу получает аргентинское гражданство.
9 октября Ольга сообщила, что у нее родилась дочка. Позже она поделилась впечатлениями от партнерских родов. По ее словам, утро началось в 6:20 — у звезды отечественного кино отошли воды. Но она не торопилась ехать в больницу с мужем. Она дождалась более сильных схваток.
«Пробудились, начали собираться. Схваток не было, поэтому мы особо не понимали, что нам делать и куда идти», — поделится звезда «Кухни».
Некоторое время пара гуляла по улицам Буэнос-Айреса, а к 10 утра начались схватки. Тогда они приехали в роддом. Муж Евгений Апанасевич был рядом с возлюбленной. Она отметила, что поддержка супруга ей очень помогла.
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Ольга Кузьмина с дочкой. Фото: соцсети звезды
В соцсети Кузьмина выложила фото с дочкой. Ее имя она скрывает, а также не показывает лицо. Однако поклонники поразились тому, какие густые волосы у новорожденной малышки.
«А что так можно? Такая прическа прям у крохи!», «Ого, какой волосатик», «Сразу с парикмахерской человек пришел в этот мир», «Как будто трехмесячный малыш», «Какая же она куколка! А сколько волос», — стали писать подписчики.
Напомним, что Ольга съехалась с избранником лишь летом. Его личность она долгое время скрывала от всех. Оказалось, что длительное время влюбленные жили на два города — экскурсовод Евгений Апанасевич родом из Минска. Они сыграли свадьбу, когда актриса уже была беременна.
Артистка ранее была замужем за старшим психологом в ОМОНе Алексеем Терещенко. Они развелись 2019 году, но сохранили дружеские отношения. От первого брака у звезды есть сын Гордей, которому 10 лет.