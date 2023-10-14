«4 месяца счастья выглядят так!»: Клава Кока в мини-бикини прильнула к возлюбленному на отдыхе — сочные прелести на виду

На этот раз Клава решила похвастаться своими отношениями. Она показала, как проводит время с избранником. Несколько месяцев длится их роман. За это время они успели съездить вместе на море. На кадрах, которые певица выложила в Сеть, она целуется с Александром, катается с ним на гидроцикле и демонстрирует фигуру в мини-бикини, оголив свои прелести.

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