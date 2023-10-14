«4 месяца счастья выглядят так!»: Клава Кока в мини-бикини прильнула к возлюбленному на отдыхе — сочные прелести на виду

Клава Кока уже больше 5 лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных российских исполнительниц. Примечательно, что певица в свои 27 лет мечтала о семье и детях. Она представала на публике в смелых нарядах, привлекая к себе внимание парней. Но вторую половинку артистка встретила на своем шоу «Сердце Клавы». Теперь она встречается с Александром Повериным.
На этот раз Клава решила похвастаться своими отношениями. Она показала, как проводит время с избранником. Несколько месяцев длится их роман. За это время они успели съездить вместе на море. На кадрах, которые певица выложила в Сеть, она целуется с Александром, катается с ним на гидроцикле и демонстрирует фигуру в мини-бикини, оголив свои прелести.
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«Наши 4 месяца счастья выглядят так! Посоветуйте идеи для свидания, завтра идем отмечать», – написала звезда.
Поклонники заметили, что Клава стала выглядеть еще привлекательнее. Она не скрывает, что поправилась. А вот ее выбор на шоу до сих пор многие критикуют. «Милашки», «На проекте Саша был таким грустным, а сейчас как глаза горят от счастья», «Такие счастливые», «Клава, которая рассталась с Гордеем из-за того, что не хотела публичных отношений», «Ваши искры в глазах видно за километр, химия просто невероятная», — стали писать фанаты.