«Это что-то чистое, божественное, неземное»: 54-летний Сергей Астахов расплакался, став отцом во второй раз

Примечательно, что влюбленные уже 10 лет вместе, но так и не вступили в официальный брак. Однако Сергей трепетно относится к наследнику. Своими эмоциями он поделился в передаче Борисом Корчевниковым.

«Не думал тогда о роли. Мне давали текст, я его громко проговаривал и уезжал. Был очень зол, когда затягивалась съемка. Кричал: «Давайте быстрее, мне надо к ребенку! Актер вспомнил, что в день появления малыша на свет расплакался. «Мне дали маленькую бумажку, и там было написано «мальчик». Это что-то чистое, божественное, неземное. Это счастье. Не люблю эти слова, боюсь сглазить», — сообщил он со слезами на глазах в эфире программы «Жизнь и судьба».

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