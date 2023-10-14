«Это что-то чистое, божественное, неземное»: 54-летний Сергей Астахов расплакался, став отцом во второй раз

Сергей Астахов большую часть жизни снимается в кино. В его копилке множество ролей в сериалах. Лауреат российской театральной премии «Чайка» в 54 года продолжает работать. С 2013 года он счастлив в отношениях с Викторией Савкеевой, которая является учительницей. А не так давно он стал отцом во второй раз. У пары родился сын Александр.
Примечательно, что влюбленные уже 10 лет вместе, но так и не вступили в официальный брак. Однако Сергей трепетно относится к наследнику. Своими эмоциями он поделился в передаче Борисом Корчевниковым.
«Не думал тогда о роли. Мне давали текст, я его громко проговаривал и уезжал. Был очень зол, когда затягивалась съемка. Кричал: «Давайте быстрее, мне надо к ребенку!
Актер вспомнил, что в день появления малыша на свет расплакался. «Мне дали маленькую бумажку, и там было написано «мальчик». Это что-то чистое, божественное, неземное. Это счастье. Не люблю эти слова, боюсь сглазить», — сообщил он со слезами на глазах в эфире программы «Жизнь и судьба».
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Сергей Астахов. Фото: кадр из программы «Жизнь и судьба»
Сейчас актер с семьей живет в загородном доме. У него есть 25-летняя дочь Мария от Виктории Адельфиной, с которой был в браке ранее. Старшая наследница артиста часто приезжает в гости и помогает с маленьким братом.
Астахов с радостью признался, что она нашла общий язык с его возлюбленной. Более того, Мария даже встречала избранницу отца из роддома и тесно с ней общалась до родов.
«Я счастлив, что Маша смотрит на брата и улыбается», — разоткровенничался актер.
Сам он теперь старается помогать в воспитании малыша. Сергей не стал утаивать, что ему это доставляет удовольствие и много приятных эмоций.
«Дела дома никто не распределяет, все естественным образом получается. Вика кормит, я а не могу, но я буду стараться потом», — отмечает Астахов.