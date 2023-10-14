Пелагея предстала с повзрослевшей дочкой в шоу «Голос. Уже не дети»: копия мамы с густой челочкой

На этот раз Пелагея поделилась трогательным фото со съемок «Голос. Уже не дети». Она позировала в студии в платье с принтом и рюшами. К ней на коленки села дочка, которая заметно подросла за лето. Она была в рубашке и сарафане. Таисия носит густую челку. Она уже сняла гипс с руки, которую сломала перед 1 сентября.

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