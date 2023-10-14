Пелагея предстала с повзрослевшей дочкой в шоу «Голос. Уже не дети»: копия мамы с густой челочкой

Пелагея уже давно стала известной персоной. Она выступает со своей группой. Ее считают одной из самых исполнительниц русских-народных песен и романсов. В этом году она снова стала наставницей в популярном шоу и села в алое кресло. Накануне прошел полуфинал проекта. На съемках даже отметилась наследница звезды Таисия, которой шесть лет.
На этот раз Пелагея поделилась трогательным фото со съемок «Голос. Уже не дети». Она позировала в студии в платье с принтом и рюшами. К ней на коленки села дочка, которая заметно подросла за лето. Она была в рубашке и сарафане. Таисия носит густую челку. Она уже сняла гипс с руки, которую сломала перед 1 сентября.
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Пелагея с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие поразились тому, как выглядит наследница от хоккеиста Ивана Телегина. «Куколки», «Мамина копия», «Это дочка уже такая большая?», «От отца многое», «Копия мамочки в » молодости«", «Солнышко какое», «Классная девочка растет», — стали писать подписчики.