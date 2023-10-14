Голливудская мечта: Зиверт рассказала, почему пошла работать бортпроводницей

Певица Юлия Зиверт стала гостьей ВК-шоу «Кстати», где ведущий Гарик Харламов напомнил артистке, что до того, как стать звездой, она четыре года работала бортпроводницей на рейсах бизнес-класса. Девушка, вспомнив тот период, устало закатила глаза.

«Я пошла туда работать, в первую очередь, потому что хотела улететь в Голливуд и там петь на улице, чтобы меня заметили. Правда, серьезно, у меня была такая мечта. Я понимала, что хочу сразу там пробовать, ну как это всегда в фильмах… То есть, такая фабрика грез», - рассказала 32-летняя артистка.

Ведущие перебили звезду шуткой о том, что вместо Голливуда Юлия приземлялась то в Челябинске, то в Сызрани, то в Чите.

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В ранних интервью певица рассказывала, что перепробовала множество профессий, но остановилась на стюардессе из-за солидного заработка и разнообразия, к тому же, родители часто брали ее в детстве в командировки и путешествия, поэтому к самолетам девушка была привычна.