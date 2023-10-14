Не позорьтесь больше: Лиcовец рассказал, как одеваться, чтобы не выглядеть как провинциалка

Стилист дал совет тем, кто собрался покорять Москву. Он отметил, что точно не нужно привозить с собой весь парадно-выходной гардероб. Лисовец уверен, что достаточно выбирать вещи, в которых «можно чувствовать себя».

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