Не позорьтесь больше: Лиcовец рассказал, как одеваться, чтобы не выглядеть как провинциалка

Порой девушки приезжают в Москву и сталкиваются с тем, что по одному взгляду прохожие определяют, что они не местные. Это может привести к неприятным моментам. Но Владислав Лиcовец рассказал, что в одежде выдает провинциальную девушку. Он отметил, что проблема тут лишь в том, что такие персоны порой надевают все лучшее сразу.
Стилист дал совет тем, кто собрался покорять Москву. Он отметил, что точно не нужно привозить с собой весь парадно-выходной гардероб. Лисовец уверен, что достаточно выбирать вещи, в которых «можно чувствовать себя».
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«Провинциалки выбирают все лучшее сразу, их можно узнать по тщательно причесанным волосам и макияжу, по деревянному нарочитому поведению <…> Оставьте излишне белое, серебристое, золотистое и кричащее о вашем достатке», — пояснил эксперт, пишет woman.ru.