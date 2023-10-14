Рудова в расстегнутых шортах обнажила манкие впадинки, взбудоражив фанатов: трусиков не оказалось

На этот раз Наталья решила похвастаться тем, как похудела. С самого утра она покрасовалась в джинсовых мини-шортах, которые не стала застегивать, и топике. Актриса обнажила свои упругие прелести. Она демонстрировала рельефные впадинки пресса. Рудова также блеснула своими бедрами. Она не постеснялась предстать без макияжа, но скрыла часть лица.

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