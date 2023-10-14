Рудова в расстегнутых шортах обнажила манкие впадинки, взбудоражив фанатов: трусиков не оказалось

Наталья Рудова уже давно стала популярной персоной. Она снимается в фильмах и сериалах, а также участвует в телевизионных шоу. Блондинка в свои 40 лет активно пробует силы в новых проектах. Также она не перестает работать над фигурой. Актриса часто оказывается в центре мужского внимания благодаря броским нарядам и своим формам.
На этот раз Наталья решила похвастаться тем, как похудела. С самого утра она покрасовалась в джинсовых мини-шортах, которые не стала застегивать, и топике. Актриса обнажила свои упругие прелести. Она демонстрировала рельефные впадинки пресса. Рудова также блеснула своими бедрами. Она не постеснялась предстать без макияжа, но скрыла часть лица.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. «Какая красотка», «Просто в шикарной форме», «Ох, да, вы такая бесподобная», «Животик просто идеальный», «До чего вы хороши», «Тут просто челюсть отвисает, когда видишь такую фигуру», «Формы заставляют облизнуться», — стали писать пользователи Сети.