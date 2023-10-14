Бородина в купальнике с эффектом стройности оголила свои упругие формы на пляже: прелести подставила солнцу

Недавно Бородина призналась, что ее искусали насекомые. Более того, у нее на вилле каждый вечер оказываются лягушки и ящерицы. Но все же телеведущая находит время на отдых. Утром 14 октября она решила покрасоваться на пляже. Ксения обнажила свои упругие формы. Она выбрала фасон с высокими трусиками, которые стройнят и скрывают живот.

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