Бородина в купальнике с эффектом стройности оголила свои упругие формы на пляже: прелести подставила солнцу

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она остается одной из самых популярных персон в России. В 40 лет ведущая «Дома-2» не перестает путешествовать. Она также после развода больше не говорит о личной жизни. При этом звезда держит себя в форме и регулярно занимается спортом. А недавно она приехала в Таиланд, где проходят съемки нового сезона «Последний герой».
Недавно Бородина призналась, что ее искусали насекомые. Более того, у нее на вилле каждый вечер оказываются лягушки и ящерицы. Но все же телеведущая находит время на отдых. Утром 14 октября она решила покрасоваться на пляже. Ксения обнажила свои упругие формы. Она выбрала фасон с высокими трусиками, которые стройнят и скрывают живот.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Ксения находится в идеальной форме. Другие осудили ее за пикантный кадр. «Ого, какая фигура», «Вот это формы», «Ой, все видно», «Какой-то странный купальник», «Не самый лучший вид», «Ох, вы прям массивно смотритесь», «Спорт влияет на фигуру», — стали писать в Сети.