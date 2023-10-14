Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов узнали о том, кто у них родится: супруги не могут прийти в себя

Анастасия Костенко, кажется, уже затмила своего известного супруга. Имя модели то и дело мелькает в Сети. Одни ее любят, другие ненавидят. Но факт остается фактом: красавица почти никого не оставляет равнодушным.

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Жизнь у Костенко насыщенная. Еще совсем недавно она волновала подписчиков своей новой грудью. За которой, к слову, летала за границу. А теперь жену футболиста Дмитрия Тарасова обсуждают из-за того, что она решилась на четвертую беременность.

Некоторые подписчики искренне радуются за женщину. Но есть и те, которые поливают грязью. Называя модель не самыми приятными словами. К счастью, Анастасия за годы хейта успела отрастить толстую кожу и теперь почти не реагирует на выпады недоброжелателей.

И вот теперь, когда шумиха вокруг беременности слегка утихла, модель подбросила новых дровишек в огонь. Анастасия организовала гендер-пати. Это такая вечеринка, где будущие родители узнают пол ребенка.

Мероприятие прошло, но многодетная мать не сразу раскрыла информацию. Модель лишь сказала, что им супругом требуется время, чтобы прийти в себя. Видимо, пол ребенка сильно удивил звездную пару. Потому что о том, что у них будет еще один мальчик, Костенко сообщила только на следующий день.