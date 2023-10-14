Дама с собачкой и в круглых очках: Анджелину Джоли заметили в новом образе на улицах Парижа

В эти дни Анджелина Джоли снимается в Париже в роли оперной певицы Марии Каллас. Фильм режиссера Пабло Ларраина под названием «Мария» должен выйти на экраны в 2024 году. Он расскажет о жизни звезды на закате карьеры.

12 октября гуляющие по Елисейским полям стали свидетелями съемочного процесса и увидели голливудскую кинодиву в образе степенной городской дамы. Героиня Джоли вышла на прогулку с двумя пуделями, в больших круглых очках и в одежде из плотного трикотажа по парижской моде 70-х годов.