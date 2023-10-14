«Повернешь не в ту сторону, и ты труп»: Адам Драйвер поделился эмоциями от съемок в роли Энцо Феррари

25 декабря в американский прокат выходит байопик об Энцо Феррари. Легендарного конструктора автомобилей и гонщика в картине сыграл популярный актер Адам Драйвер.
13 октября артист представил картину на Нью-Йоркском кинофестивале и рассказал о том, как страшно было сниматься в гоночном автомобиле начала XX века.
«Он телепортирует тебя обратно в то время, и ты понимаешь, что если повернешь не в ту сторону, то ты труп. В новых машинах, по крайней мере, есть ремни безопасности, - цитирует Драйвера издание Variety. - Ты действительно можешь почувствовать, насколько он опасен по сравнению с современными Ferrari».
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39-летний актер отметил, что ремни безопасности отсутствовали в старых болидах не просто так.
«Целью было, чтобы меня выбросило из машины (в случае аварии, - Прим. авт.). Это считалось более безопасным, чем быть запертым в летящем гробу», - сказал он.
Добавим, что жену Феррари в новом фильме сыграла Пенелопа Крус. Сам Драйвер ранее отметился ролью другого знаменитого итальянца, перевоплотившись в Маурицио Гуччи в драме «Дом Gucci» 2021 года.