«Повернешь не в ту сторону, и ты труп»: Адам Драйвер поделился эмоциями от съемок в роли Энцо Феррари

Адам Драйвер на презентации фильма «Феррари» в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press

Актеру пришлось сесть в один из старинных гоночных автомобилей.

25 декабря в американский прокат выходит байопик об Энцо Феррари. Легендарного конструктора автомобилей и гонщика в картине сыграл популярный актер Адам Драйвер.

13 октября артист представил картину на Нью-Йоркском кинофестивале и рассказал о том, как страшно было сниматься в гоночном автомобиле начала XX века.

«Он телепортирует тебя обратно в то время, и ты понимаешь, что если повернешь не в ту сторону, то ты труп. В новых машинах, по крайней мере, есть ремни безопасности, - цитирует Драйвера издание Variety. - Ты действительно можешь почувствовать, насколько он опасен по сравнению с современными Ferrari».

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39-летний актер отметил, что ремни безопасности отсутствовали в старых болидах не просто так.

«Целью было, чтобы меня выбросило из машины (в случае аварии, - Прим. авт.). Это считалось более безопасным, чем быть запертым в летящем гробу», - сказал он.

Добавим, что жену Феррари в новом фильме сыграла Пенелопа Крус. Сам Драйвер ранее отметился ролью другого знаменитого итальянца, перевоплотившись в Маурицио Гуччи в драме «Дом Gucci» 2021 года.

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