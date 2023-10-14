«Я отменила все дела и позвонила маме»: Семенович рассказала о плохой примете, принесшей ей несчастье

В пятницу 13-го певица Анна Семенович рассказала о своем отношении к приметам. Артистка отметила, что, когда занималась спортом, верила в плохие знаки, а сегодня старается не притягивать в свою жизнь лишний негатив.
У нее была только одна мистическая история с грустным финалом.
«Моя бабуля попала в больницу. Я очень переживала за нее, - поделилась Анна с MK.ru. - С утра занимаюсь на дорожке. Слышу «шкреп-шкреп» наверху. С помощницей раскрутили вентиляционную систему и увидели там голубя».
«Я живу на низком этаже, у меня куча этажей сверху. Как он мог туда залететь - не понял никто, даже мастер. Окна были закрыты. А есть примета, когда птица залетела в квартиру, это в печальным событиям. Я отменила все дела и позвонила маме, чтобы вместе навестить бабушку».
«Когда приехали в больницу, нам сообщили: бабушка в реанимации в тяжелом состоянии. Я уговорила врачей пустить к ней на минуту. На следующий день я улетаю в Дубай на концерт, и там вечером узнаю, что бабули не стало…»
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Семенович отметила, что не является суеверным человеком, и если верит в приметы, то только в добрые. По ее словам, люди сами внушают себе определенные закономерности в действиях, которые приносят удачу.