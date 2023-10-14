«Я отменила все дела и позвонила маме»: Семенович рассказала о плохой примете, принесшей ей несчастье

В пятницу 13-го певица Анна Семенович рассказала о своем отношении к приметам. Артистка отметила, что, когда занималась спортом, верила в плохие знаки, а сегодня старается не притягивать в свою жизнь лишний негатив.

У нее была только одна мистическая история с грустным финалом.