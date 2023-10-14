Молодой муж довел Леру Кудрявцеву до истерики: долго не могла успокоиться

Телеведущая Лера Кудрявцева активно ведет блоги в соцсетях, где не только делится своим мнением на злобу дня, но и рассказывает о личном. В новой публикации звезда экрана показала, как они переписывались с мужем Игорем Макаровым на днях.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Видео с экрана телефона содержало фрагмент переписки, вернее, несколько голосовых сообщений. Все они по нескольку секунд и состоят только из смеха, визга и хрипов – у телеведущей приключилась истерика.

Судя по всему, муж выдал жене что-то смешное, чем довел ее до такого исступления. Остановиться Лера не могла долго.

Добавим, что Кудрявцева и Макаров вместе уже более 10 лет. У них подрастает дочка Маша, в которой родители души не чают.