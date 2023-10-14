Пластический хирург рассказал о планах Собчак «переделать все лицо»: «Поменять ей прикус, задвинуть нижнюю челюсть»

Известный пластический хирург Артур Рыбакин в программе «Ты не поверишь!» на НТВ раскрыл планы Ксении Собчак на переделку внешности. Светская львица, как оказалось, обращалась к нему за консультацией. Она собиралась изменить лицо и убрать при помощи достижений медицины свой знаменитый прикус.

«Мы должны были ей все лицо переделать. Поменять ей прикус, задвинуть нижнюю челюсть, выдвинуть верхнюю челюсть, сделать все по полной программе. К этому все шло. Ночью она приехала, мы делали моделирование на цифровой фотоаппарат, на компьютер», - поведал эскулап.

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Это было в нулевые, и в дело вмешался рок: фотографии из компьютера доктора украли хакеры, снимки попали в Сеть, все узнали о планах Собчак, и она очень быстро дала заднюю. Рыбакин с того момента пациентов не фотографирует, материал не хранит. А Собчак к нему так и не вернулась, поскольку сильно обиделась.

По материалам передачи "Ты не поверишь!"