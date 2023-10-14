«Как вам наши рижские пальмы?»: Галкин* показал, где находится на самом деле

Максим Галкин* решил выйти на связь с подписчиками, а самое главное, с хейтерами, чтобы показать, где он в это непростое для Израиля время находится на самом деле. Ранее в Сети появились снимки шоумена в аэропорту, и поползли слухи, что он сбежал с Аллой Пугачевой с Земли Обетованной.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Якобы, переместился Галкин* спешно в Латвию. Поэтому шоумен снял себя на селфи и показал пальмы вокруг.
«Как вам наши рижские пальмы? Погода нынче в Риге!..» - мечтательно пошутил Галкин*.
Муж Пугачевой поспешил передать привет Риге и отметил, что там он окажется теперь только в следующем году, на гастролях. А пока остается в Израиле. между тем, он уже все-таки пакует чемоданы – с 20 октября у него гастроли в Европе.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.