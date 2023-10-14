«Как вам наши рижские пальмы?»: Галкин* показал, где находится на самом деле

Максим Галкин* решил выйти на связь с подписчиками, а самое главное, с хейтерами, чтобы показать, где он в это непростое для Израиля время находится на самом деле. Ранее в Сети появились снимки шоумена в аэропорту, и поползли слухи, что он сбежал с Аллой Пугачевой с Земли Обетованной.

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Якобы, переместился Галкин* спешно в Латвию. Поэтому шоумен снял себя на селфи и показал пальмы вокруг.