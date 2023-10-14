Наталья Рудова приспустила шортики: бахрома между ног струится по бедрам

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова периодически будоражит подписчиков откровенным контентом, вызывая восторги у публики. На этот раз красавица продемонстрировала идеальный пресс, причем сделала это оригинальным способом.

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Рудова начала снимать себя на видео, позируя перед зеркалом в маечке и шортиках. Взгляд зрителей сразу же приковал стальной пресс. И чтобы его смогли разглядеть как можно лучше, Наталья расстегнула шортики и распахнула ширинку.

Бахрома на мини-шортиках так и скользила по бедрам между ног. Пикантный ракурс вызвал восторги подписчиков.