«Аллу Борисовну и детей он держит в заложниках»: блогер Невская вывела Галкина* на чистую воду

Шоумен Максим Галкин* после начала кризиса в Израиле вышел на связь. Он заверил, что никуда не уехал, они с женой Аллой Пугачевой и детьми будут на новой родине, которую любят и за которую переживают, что бы ни произошло. А потом в доказательство предъявил сына с дочкой в бомбоубежище, а через некоторое время снял на видео пальмы: мол, смотрите, я все еще в Израиле.

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Блогер и астролог Марина Невская уверена, что Галкин* все решил сам, без ведома своей семьи. И сильно лукавит, когда заявляет о своем патриотизме.

«Опять он все решает за Аллу. Конечно, говорит «мы», но куда Алла денется с подводной лодки теперь? Не верю в его израильский патриотизм, и в то, что его накрыло еврейством», - высказалась блогер. – «Аллу Борисовну и детей он держит в заложниках. Это мое мнение. Никакое еврейство здесь ни причем. Человек шоу-бизнеса, разводит публику в привычной манере».

Галкин*, напомним, покинул Россию в числе первых эмигрантов еще весной 2022 года. После этого он сделал ряд скандальных заявлений, чем вызвал бурю негодования у поклонников и коллег.

По материалам сайта News.ru

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.