«Просим всех уважать наше решение»: Брежнева прокомментировала развод с Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева на днях представила новую мини-пластинку, ставшую для нее началом другого жизненного этапа. Звезда так и заявила, что пережила развод и трансформацию и теперь все по-другому. Слухи о том, что артистка рассталась с мужем Константином Меладзе, ходили давно, и вот теперь подтвердились.

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Вопросы от поклонников про личную жизнь посыпались на звезду потоком. Сама она не смогла молчать и, наконец, прокомментировала произошедшее с ней.

«В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение», - высказалась артистка.

Брежнева и Меладзе-старший, напомним, поженились в 2015 году. Много лет до брака они скрывали отношения, певица ведь увела женатого композитора из семьи, где у него росли трое детей.

По материалам сайта Starhit