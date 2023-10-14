«Верю, что есть бумеранг»: Васильева высказалась про доносчика Белого, сорвавшего гастроли «Ленкома» в Израиле

Актриса Татьяна Васильева заговорила про бумеранг в отношении беглого коллеги-доносчика Анатолия Белого. Экс-артист МХТ им.А.Чехова поспособствовал отмене гастролей театра «Ленком», когда узнал, что труппа едет со спектаклем «Поминальная молитва» в Израиль.

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Сбежавший сам в Израиль Белый потребовал отменить пьесу, поднял шумиху, устроил поклеп. В результате травли в Сети в адрес российских актеров посыпались угрозы, после чего руководство Ленкома отказалось от гастролей.

У самого Белого после этого происшествия вдруг случились отмены спектаклей – в Париже, а потом и на новой родине. Васильева уверена, ему прилетело за его поступки.