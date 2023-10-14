Муцениеце подала в суд на Прилучного: Брутян придется смириться

Больше трех лет назад произошел развод актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, но бывшие по сей день не могут прийти к миру. Сор из избы вновь выносит бывшая жена. Она решила выяснить отношения с экс-мужем в суде.

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Еще 10 октября Муцениеце написала заявление на Прилучного с требованием о взыскании с него алиментов на двоих общих несовершеннолетних детей. Первое слушание назначено на 9 ноября.

У актеров, напомним, первенец Тимофей родился в 2013 году, дочка Мия – в 2016-м. после развода отец не пропал из жизни ребятишек, а регулярно берет их к себе пожить, вывозит на курорты, а его молодая жена Зепюр Брутян крепко подружилась с пасынком и падчерицей. Сам Прилучный с этого года – многодетный папа, весной Брутян родила ему сына Микаэля.

По материалам сайта Starhit