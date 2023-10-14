«Мы знаем друг друга, как скрипач знает свою скрипку»: Боярская рассказала про любовь с Козловским

Актриса Елизавета Боярская посетила XV Международный кинофестиваль в Ташкенте, в рамках которого пообщалась со студентами ташкентского филиала ВГИКа.
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Она поведала множество фактов из своей биографии: как была абитуриенткой и скрывала от родителей, что поступает в театральный, как ей было тяжело доказывать, что она не просто дочь своих знаменитых родителей. И отдельно рассказала про экс-бойфренда и сокурсника Данилу Козловского.
«Мы прошли с Даней плечом к плечу с первого курса. И по сей день дружим и любим друг друга. Мы вместе становились артистами.
Когда скульптор творит, он берет ком глины и отсекает лишнее. Так происходило и с нами. Когда наш курс набрали, мы были горами глины. Мы вместе делали этюды, впервые вышли на сцену, многое пережили, сыграли много спектаклей», - призналась звезда. И подчеркнула:
«Мы знаем с Даней друг друга, как скрипач знает свою скрипку».
Студентами Боярская и Козловский некоторое время встречались. Но, по слухам, против союза был отце Лизы. Сейчас актриса счастлива в браке с коллегой Максимом Матвеевым, они растят двоих детей, а их союзу более 10 лет.
По материалам сайта mk.ru