Люси светится от счастья, Маша шлет воздушный поцелуй: Иглесиас с подросшими дочками от Курниковой предстал на фото

Энрике Иглесиас нечасто радует поклонников семейным контентом, как и его жена Анна Курникова. И в День дочерей за них это сделали поклонники. Они разместили в сети трогательные снимки счастливого отца с малышками Люси и Машей, на которых видно, как выросли девочки.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Коллаж продемонстрировал, как уже подросли девочки. Счастливый папа рядом, он нежничает с любимыми крошками. На снимке старшая, Люси, с младенчества растет улыбчивым ребенком, а младшая Маша уже умеет слать воздушные поцелуи.