Люси светится от счастья, Маша шлет воздушный поцелуй: Иглесиас с подросшими дочками от Курниковой предстал на фото

Энрике Иглесиас нечасто радует поклонников семейным контентом, как и его жена Анна Курникова. И в День дочерей за них это сделали поклонники. Они разместили в сети трогательные снимки счастливого отца с малышками Люси и Машей, на которых видно, как выросли девочки.
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Коллаж продемонстрировал, как уже подросли девочки. Счастливый папа рядом, он нежничает с любимыми крошками. На снимке старшая, Люси, с младенчества растет улыбчивым ребенком, а младшая Маша уже умеет слать воздушные поцелуи.
Энрике Иглесиас с дочками. Фото: соцсети
Напомним, Курниковой от Иглесиаса трое детей. В 2017 году родились сын Лукас и дочка Люси, которые растут копиями своих родителей: мальчик брюнет как папа, девочка – мамино подобие. И в 2020 году родилась третья наследница, которую назвали Машей, она все больше становится похожа на свою блондинку-маму.