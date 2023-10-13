Работа на износ: к чему привел запущенный бронхит Димы Билана

Дима Билан. Фото: соцсети 

Приближенные к семье артиста поделились, что происходит со знаменитостью.

Стали известны подробности о госпитализации и болезни артиста Димы Билана.

Близкие Димы Билана говорят, что певец переживает только из-за аншлаговых концертов в Сибири. Так как их пришлось перенести. Но о своем здоровье совсем не думает.

Дима Билан признался, что постоянно только подлечивал кашель. И поэтому ему диагностировали поражение легких.

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Сейчас у знаменитого пациента уже нет температуры, но кашель еще не прошел.

Несмотря на желание частых гастролей, близкие Димы Билана желают, чтобы певец одумался и позаботился о своем здоровье. Об этом рассказали в mk.ru.

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