Работа на износ: к чему привел запущенный бронхит Димы Билана

Стали известны подробности о госпитализации и болезни артиста Димы Билана.

Близкие Димы Билана говорят, что певец переживает только из-за аншлаговых концертов в Сибири. Так как их пришлось перенести. Но о своем здоровье совсем не думает.

Дима Билан признался, что постоянно только подлечивал кашель. И поэтому ему диагностировали поражение легких.

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Сейчас у знаменитого пациента уже нет температуры, но кашель еще не прошел.