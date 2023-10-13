Таисия Повалий спряталась под черным балахоном: певица появилась на гала-ужине премии «Виктория»

Таисия Повалий. Фото: Global Look Press

Лицо певицы выглядит хорошо.

В последнее время имя Таисии Повалий часто мелькает в Сети. Артистку буквально преследуют хейтеры. 

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Недоброжелатели активно обсуждают изменившуюся внешность Повалий. Указывая на то, что та располнела и подурнела после неудачной пластики на лице. При этом они почему-то не хотят делать скидку на возраст артистки. А ей уже почти 59 лет.

Таисия Повалий на музыкальной премии «Виктория». Фото: Ольга Храбрых / teleprogramma.pro

Сама певица никак не реагирует на подобные выпады. Она просто продолжает радовать поклонников своим творчеством. Повалий часто бывает на различных мероприятиях и, похоже, не стесняется перемен.

13 октября, в пятницу, певицу заметили на гала-ужине музыкальной премии «Виктория». Таисия надела черный балахон, который прикрыл все, что нужно. Поэтому хейтерам есть над чем пофантазировать. 

Лицо певицы выглядит хорошо. Опустившихся скул, о которых кричат недоброжелатели, нет и в помине. Возможно, это специалисты успели поработать над внешностью звезды. Но не исключено, что слухи о неудачных процедурах были сильно преувеличены.

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