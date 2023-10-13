Таисия Повалий спряталась под черным балахоном: певица появилась на гала-ужине премии «Виктория»

Сама певица никак не реагирует на подобные выпады. Она просто продолжает радовать поклонников своим творчеством. Повалий часто бывает на различных мероприятиях и, похоже, не стесняется перемен.

13 октября, в пятницу, певицу заметили на гала-ужине музыкальной премии «Виктория». Таисия надела черный балахон, который прикрыл все, что нужно. Поэтому хейтерам есть над чем пофантазировать.

Лицо певицы выглядит хорошо. Опустившихся скул, о которых кричат недоброжелатели, нет и в помине. Возможно, это специалисты успели поработать над внешностью звезды. Но не исключено, что слухи о неудачных процедурах были сильно преувеличены.