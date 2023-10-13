Вскрылись новые подробности из личной жизни Ирины Шейк: она сама свела Брэдли Купера со своей подругой

Но, как выяснилось, все не совсем так, как выглядит со стороны. Оказывается, Ирина сама свела своего бывшего с Джиджи. Русская модель устроила вечеринку, на которой и произошло сближение Хадид с Купером. И похоже, что Шейк очень рада тому, как все сложилось. Она выглядит абсолютно счастливой. Не похоже, что Ирину терзает ревность.

Что касается второго кавалера. Здесь, кажется, тоже все в порядке. Даже несмотря на то, что спортсмена застукали за флиртом с Ким Кардашьян.

Том по-прежнему проводит время в компании Ирины. Поклонники модели сомневаются в том, что из этого романа выйдет что-то серьезное. Но Шейк и не говорила о том, что хочет замуж. Что ж, будем наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Источник: pagesix.com