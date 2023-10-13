Вскрылись новые подробности из личной жизни Ирины Шейк: она сама свела Брэдли Купера со своей подругой

Похоже, Ирина Шейк все-таки решила поставить точку в отношениях с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. С ним модель связывает не только многолетний роман, но и общая дочь Лея. Русская красавица то и дело возвращалась к отцу своего ребенка, а между делом крутила любовь с Томом Брэди.
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Но не так давно в Сети появились слухи о том, что любовный треугольник наконец-то распался. Якобы Брэдли Купер решил окончательно порвать с матерью своего ребенка. Мужчина был замечен в компании известной модели Джиджи Хадид. Которая, к слову, является подругой Ирины.
Брэдли Купер. Фото: Global Look Press
Но, как выяснилось, все не совсем так, как выглядит со стороны. Оказывается, Ирина сама свела своего бывшего с Джиджи. Русская модель устроила вечеринку, на которой и произошло сближение Хадид с Купером. И похоже, что Шейк очень рада тому, как все сложилось. Она выглядит абсолютно счастливой. Не похоже, что Ирину терзает ревность.
Что касается второго кавалера. Здесь, кажется, тоже все в порядке. Даже несмотря на то, что спортсмена застукали за флиртом с Ким Кардашьян.
Том по-прежнему проводит время в компании Ирины. Поклонники модели сомневаются в том, что из этого романа выйдет что-то серьезное. Но Шейк и не говорила о том, что хочет замуж. Что ж, будем наблюдать за дальнейшим развитием событий.
Источник: pagesix.com