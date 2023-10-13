Малышка-солнце из «Телепузиков» выросла и сама готовится стать мамой

Время течет, одно поколение сменяет другое. Помните улыбчивого карапуза, который был солнышком в «Телепузиках»? Так вот, этой девочке уже 27 лет, и она сама готовится стать мамой.
Джессика Смит, ставшая телезвездой еще в младенчестве, сообщила в соцсетях, что беременна, опубликовав фотографию сонограммы.
«Я чувствую себя ошеломленной количеством любви, которую получаю от людей со всего мира, — сказала девушка изданию ET. — Я получила бесчисленное количество сообщений, в которых меня поздравляли и желали нам всего наилучшего в будущем».
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Джессика Смит и ее бойфренд Рики. Фото: соцсети
В январе 2024 году у Джессики и ее бойфренда Рики родится девочка. Будущая мама пообещала, что обязательно покажет дочери «Телепузиков». Только своих, оригинальных, из 90-х годов, а не современную адаптацию от Netflix.
Здоровья мамочке и малышу!