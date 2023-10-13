«Радость жизни пропала»: давний друг Брюса Уиллиса рассказал, как болезнь изменила актера

Давний друг Брюса Уиллиса, создатель сериала «Детективное агентство «Лунный свет» Гленн Гордон Керон рассказал журналистам, каково сейчас общаться с 68-летним актером, у которого диагностировали деменцию.

Постановщик отметил, что почти каждый день заходит к Брюсу, разговаривает с ним и его женой. Однако звезда боевиков, в основном, молчит и как будто «смотрит на жизнь через сетчатую дверь».

«Что делает его болезнь такой угнетающей, так это то, что, если вы когда-либо проводили время с Брюсом Уиллисом, то знаете: нет никого, в ком было бы больше радости жизни. Он любил жизнь и… Просто обожал просыпаться каждое утро и пытаться прожить на полную», — цитирует Керона издание New York Post.

«Я чувствую, что в первые одну-три минуты он узнает, кто я. Он не все проговаривает. Раньше он был заядлым читателем — он не хотел, чтобы кто-либо об этом знал, — но сейчас он не читает. Все эти языковые навыки ему больше не доступны, и все же он все еще Брюс».

«Когда ты с ним, ты знаешь, что он Брюс, и благодарен ему за то, что он здесь, но радость жизни пропала».