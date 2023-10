«Слишком больно»: Бритни Спирс не смогла озвучить собственные мемуары

24 октября ожидается выход долгожданных мемуаров Бритни Спирс «Женщина во мне» (The Woman in Me). И вот интересный момент из подготовки аудиоверсии книги: 41-летняя поп-звезда отказалась озвучивать весь проект — только несколько глав будут звучать ее голосом.