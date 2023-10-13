«Слишком больно»: Бритни Спирс не смогла озвучить собственные мемуары

Скандальная певица предпочла не записывать некоторые отрывки, связанные с ее семьей, и в помощь ей издатели пригласили другую звезду, устроив предварительный кастинг. Сообщается, что лучшим кандидатом была Риз Уизерспун, но актриса отказалась от участия, так как очень занята. Вместо нее была выбрана другая знаменитость.

Почему же Бритни не смогла прочесть вслух некоторые главы своего же текста?

«Ей было слишком больно пересказывать их самой», — сообщает издание TMZ.

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Напомним, певица 13 лет провела под юридической опекой своего отца, в ходе которой подвергалась принудительному лечению. Она заявляла, что родственники использовали ее и нажились на ее славе. Освободившись в 2021 году, Спирс успела выйти замуж и развестись.