Жиденькие волосы, морщины, седая борода: Галкин* резко постарел в Израиле (фото)

47-летний Максим Галкин* после эмиграции редко общается с подписчиками в соцсетях. Однако в сложные времена выходит на связь, чтобы сообщить, как у него дела. На этот раз в Израиле, где обосновался шоумен, неспокойно, и артист поспешил убедить людей, что он остается в стране и никуда не уехал.

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Шоумен снял себя на селфи, и подписчики увидели, как постарел артист на чужбине. От некогда пышной его шевелюры сегодня остались лишь пряди жиденьких волос, ближе к лбу появились проплешины.