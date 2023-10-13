Жиденькие волосы, морщины, седая борода: Галкин* резко постарел в Израиле (фото)

47-летний Максим Галкин* после эмиграции редко общается с подписчиками в соцсетях. Однако в сложные времена выходит на связь, чтобы сообщить, как у него дела. На этот раз в Израиле, где обосновался шоумен, неспокойно, и артист поспешил убедить людей, что он остается в стране и никуда не уехал.
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Шоумен снял себя на селфи, и подписчики увидели, как постарел артист на чужбине. От некогда пышной его шевелюры сегодня остались лишь пряди жиденьких волос, ближе к лбу появились проплешины.
Максим Галкин. Фото: соцсети
Лицо экс-телеведущего испещрили морщины – на лбу и около рта особенно заметны глубокие заломы. А борода растет совсем белая. Взгляд артиста, по мнению некоторых фанатов, как будто даже потух.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.