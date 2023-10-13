«Папа, не уезжай!»: младшая дочка прильнула к 83-летнему Виторгану на прощание – не отпускает

83-летний Эммануил Виторган сегодня по-прежнему счастлив в третьем браке с Ириной Млодик. Уже в зрелом возрасте пара отважилась стать родителями. Благодаря помощи суррогатных мам у них появились две дочери - Этель и Клара. У малышек полтора года разница, и мама с папой души не чают в крошках, постоянно публикуя фото и видео с ними.
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На этот раз актер показал кадр прощания с младшенькой Кларой. Девочка прильнула к нему грустно, сидя на коленях, папа взял в ладошку ее пяточку. Сцена прощания вызвала умиления у фолловеров, люди тоже загрустили.
«Всегда доченьки чувствуют, когда уезжаем на гастроли, а сегодня наше настроение с Иришей особенно... «Папа, не уезжай!» - написал актер.
Эммануил Виторган с дочкой. Фото: соцсети
К слову, Виторган сегодня сильно переживает происходящее на его исторической родине, хотя находится в Москве. В Израиле у него много родственников, старший сын Максим и внуки там.