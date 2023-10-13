Спектакль сбежавшего Анатолия Белого отменили на новой родине: деньги людям не возвращают

Сбежавшему из России актеру Анатолию Белому, ставшему доносчиком и сорвавшему спектакли театра «Ленком» в Израиле, снова отказали. После отмены его спектакля в Париже его выступление не состоится и на новой родине артиста.

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Само собой, сегодня в Израиле, куда сбежал актер, не до концертов. Поэтому организаторы заявили о переносе моноспектакля Анатолия Белого на неопределенный срок. Только вот речи о возврате денег не идет.

«Все купленные билеты останутся действительными на новые даты и сохраняют за собой выбранные вами места. В случае, если новая дата будет для вас не удобна, мы предложим вам ваучер на сумму вашего билета, который будет действителен на все наши мероприятия», - гласит решение организаторов.

Сам Белый в отчаянии, зажить прежней сытой, как в России, жизнью на новом месте ему почему-то совершенно не удается.

По материалам сайта kp.ru