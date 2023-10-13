Пугачевой прилетело от Вайкуле за «Примадонну»: «Ужасно безвкусно»

Певица Лайма Вайкуле то и дело в последнее время попадает в поле зрения общественности, но не благодаря своему творчеству или новым песням, а исключительно из-за скандальных заявлений. Она уже успела наговорить столько, что отвернула от себя огромное количество поклонников – простить ее выпады люди не готовы даже за талант.

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На этот раз в очередном интервью Вайкуле рассуждала о творчество Ирины Аллегровой. И заговорилась так, что, судя по всему, задела свою давнюю подругу Аллу Пугачеву. Той прилетело за прозвище «Примадонна», которое латвийская звезда назвала безвкусным.

«Вот она поет свой репертуар и хорошо себя чувствует в нем. Взяла прозвище «Императрицы», потому что у Аллы Борисовны уже была «Примадонна». Это, конечно, все ужасно безвкусно, когда присваивают сами себе звания», - ляпнула артистка.

По материалам сайта Woman.ru