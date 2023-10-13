Экс-звезде «Дома-2» Александру Гобозову грозит до 10 лет тюрьмы: разбой

Злоключения экс-звезды «Дома-2 «Александра Гобозова продолжаются. Теперь он рискует лишиться свободы на долгие годы по статье «Разбой». В настоящее время уголовное дело уже расследуется, а вспыльчивый воспитанник реалити-шоу на это время помещен под домашний арест на родине – в Ставрополе.

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История получилась довольно мутная – у него или его подопечного вымогали деньги некие злоумышленники, а приехала за откупом некая посредница. На нее и накинулся Гобозов, требуя выдать вымогателя, и избил.

В зависимости от всех обстоятельств, которые уже учтет суд, обвиняемому по статье «Разбой» может грозить тюремный срок до 10 лет, либо исправительные работы на период до 5 лет. Сам Гобозов ситуацию, в которой оказался, не комментирует. Напомним, весной этого года он женился на юристе Светлане, она вот-вот подарит ему наследника.

По материалам сайта kp.ru